Colpisce la moglie alla testa a colpi di smartphone davanti alla bimba di tre anni | lei scappa da un parente e si salva

Bergamo. Era stato condannato a 4 anni e 6 mesi per maltrattamenti nei confronti della moglie . E venerdì 8 marzo a 10 mesi e 20 giorni per lesioni aggravate dall’uso di un’arma impropria sempre nei ... (bergamonews)

Ha aggredito la moglie in preda alla gelosia, a Taranto. E al culmine della rabbia l'ha colpita alla testa usando come arma il cellulare della donna. Il tutto sotto gli occhi della figlioletta di... (quotidianodipuglia)

La moglie riceve l'sms di un amico: il marito si infuria, le strappa lo smartphone e la Colpisce in testa davanti alla figlia di 3 anni - Ha aggredito la moglie in preda alla gelosia, a Taranto. E al culmine della rabbia l'ha colpita alla testa usando come arma il cellulare della donna. Il tutto sotto gli occhi della figlioletta di soli ...corriereadriatico

Zucchero: «A Londra pensai al suicidio, poi trovai la luce. Morirò sul palco, ma non suonerei mai per Putin né per Trump» - Un'overdose di blues per Londra. È la cura di Zucchero contro le basi registrate, i duetti costruiti a tavolino e pure il rock contemporaneo, «annacquato e vittima del ...ilgazzettino

Marito violento Colpisce la moglie alla testa con lo smartphone, lei scappa da un parente e si salva la vita. L'episodio davanti alla figlia - Ha aggredito la moglie in preda alla gelosia, a Taranto. E al culmine della rabbia l'ha colpita alla testa usando come arma il cellulare della donna. Il tutto sotto gli occhi della figlioletta ...quotidianodipuglia