Codex nella seconda serata del martedì di Rai3

(Di martedì 2 aprile 2024) Barbara Carfagna Archiviata La Confessione,didel(ore 23, dopo Petrolio) arriva Barbara Carfagna. La giornalista sarà al timone di, programma sulle nuove tecnologie nato sulla scia di Codice-La Vita è Digitale. C’è un’altra novità nel mondo digitale: un corpo per l’intelligenza artificiale. È un corpo robotico creato poche settimane fa. Un umanoide a cui dare ordini semplicemente parlando. L’unione delle due tecnologie (robotica e AI) che finora si pensavano divise porta a ripensare gli esseri umani in un mondo di macchine. Ogni cultura risponde a modo suo e, per scoprirlo,viaggia tra Arabia Saudita, Giappone, Singapore e per poi tornare in Italia, il Paese da cui tutto è partito molti anni fa.