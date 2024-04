Cocciaretto-Azarenka in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Charleston 2024

(Di martedì 2 aprile 2024) Elisabettase la vedrà contro Victoriaal secondo turno del WTA 250 di Bogotà, torneo di scena sui campi in terra verde del South Carolina. In una stagione in cui erano fin qui arrivate tante sconfitte ‘nella lotta’, al primo turno Elisabetta è riuscita ad aver la meglio per 7-6 al terzo su Ana Bogdan dopo quasi due ore e mezza di battaglia. Punti importanti, ma soprattutto fiducia che cresce. Ora l’impegno contro un’in buona forma appare complicato, ma senza dubbio il divario su una superficie più lenta rispetto al cemento si assottiglia. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo mercoledì 3 aprile adancora da definire. Latelevisiva del torneo è affia ...

Tabellone Wta Charleston 2024: risultati e accoppiamenti - Per la tunisina, dopo un bye all’esordio, subito una sfida complessa contro la vincente di Badosa-Collins. Al via anche la nostra Elisabetta Cocciaretto, che da San Luis Potosi si trasferirà in South ...sportface

Gli italiani impegnati nei tornei ATP e WTA di tennis questa settimana. Musetti all’Estoril, Berrettini a Marrakech, Cocciaretto a Charleston - Dopo la fine del Sunshine Double, torna la regolare cadenza dei tornei ATP e WTA secondo l'andamento settimanale. Cinque gli eventi in programma, dei quali il più importante è il WTA 500 di Charleston ...oasport

Wta Charleston - Draw: Cocciaretto unica italiana al via. Errani e Stefanini a Bogotà - Presente nel torneo in Carolina del Sud anche Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice italiana, unica azzurra al via, affronterà al primo turno la rumena Ana Bogdan per poi eventualmente giocare al ...tennisworlditalia