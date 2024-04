Cobolli-Shelbayh oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Marrakech 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 aprile 2024) Flaviose la vedrà contro Abedallahnel primo turno dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra rossa della città marocchina. Il tennista capitolino è reduce dalla buona parentesi sul cemento statunitense e parte con i favori del pronostico contro il ventenne giordano, entrato in tabellone grazie ad una wild card da parte degli organizzatori. Quest’ultimo è classificato alla posizione numero 230 del ranking mondiale e, fino a questo momento, in carriera si è messo in discreta luce soprattutto sul circuito Challenger., dunque, date la maggiore esperienza nonché la migliore padronanza della superficie, è l’indiziato numero uno per staccare il pass per gli ottavi di finale. Qui, eventualmente, incrocerebbe la racchetta con il russo Pavel Kotov, che al ...