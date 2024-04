Classifica senza errori arbitrali 30 giornata | Pairetto affonda il Napoli | il gesto di Gasperini che in pochi hanno notato

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 2 aprile 2024)30serie A,penalizzato per la diciottesima volta sulle trenta giornate finora disputate. Non positiva laarbitrale. Disastroso Colombo a Roma, non lo è da menoal Maradona. Sbaglia anche Maresca e non si tirano indietro nemmeno Aureliano a Torino e Marcenaro a Lecce. Non si dispera l’Inter con Dionisi.– Atalanta 0 – 3,(Valeri). Incredibile quanto succede alin campionato. Gli azzurri sono penalizzati per la diciottesima volta sulle trenta giornate finora disputate. La valutazione peggiore aper l’arbitraggio di, ironia della sorte, gliela ha data il tecnico ...