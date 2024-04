Civitavecchia senz’acqua | data e orario

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 2 aprile 2024) Roma, 2 aprile 2024 – Acea Ato2 comunica che, a causa di una sospensione della fornitura idrica da parte del Consorzio Acquedotto medio Tirreno, il 4 aprile 2024 dalle ore 07:00 alle ore 22:00, nel Comune di, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti zone: Zona Borgata Aurelia; Zona La Scaglia e via Aurelia Nord; Zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea); Zona Industriale (via Alfio Flores, via Siligato, via La Rosa); Zona Area Portuale; Zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. Per limitare i disagi ai cittadini è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento in via Gioacchino Rossini (Borgata Aurelia) e in via Niccolò Paganini (Borgata ...