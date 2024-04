City-Arsenal un’enorme delusione | anche il bel calcio non è sempre sinonimo di spettacolo

(Di martedì 2 aprile 2024) Lo zero a zero è un risultato ai limiti del raro nella Premier League. Il primo della stagione 2023-2024 maturò il 17 settembre, in Bournemouth–Chelsea, alla quinta giornata. Poi Crystal Palace-Fulham (23 settembre), Crystal Palace-Nottingham Forest (7 ottobre), Liverpool-Mster United (17 dicembre), West Ham-Brighton (2 gennaio), Everton-Aston Villa (14 gennaio), Brighton-Wolverhampton (22 gennaio), Fulham-Everton (30 gennaio). Il numero nove della serie è arrivato il giorno di Pasqua, in quella che doveva essere la sfida–, la seconda contro la terza, l’allievo (Mikel Arteta) contro il maestro (Pep Guardiola). Contrordine compagni: Msterci ha regalato novanta minuti di assoluta noia, in un pomeriggio di grande audience europea. E’ finita zero a zero, come in tante ...

