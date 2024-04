Cipro nella Nato? Energia e geopolitica al cetro del meeting di Ecr

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 2 aprile 2024) Mescolare le tematiche che saranno all’attenzione del nuovo Parlamento e dei nuovi vertici europei con l’esigenza di fare squadrafamiglia dei conservatori, alla luce di sfide epocali come le guerre, il dossier energetico e la cooperazione che cinque anni fa alle scorse elezioni europee avevano un impatto diverso rispetto a oggi. I cultural weekend di Ecr lo scorso fine settimana hanno fatto tappa a, Paese strategico per le future dinamiche europee, ma anche per quelle attuali alla voce. Non sfugge che l’isola che diede i natali alla poetessa Saffo ha acquisito rilevanza oggettiva sia per la presenza dei giacimenti di gas (con l’Eni in primo piano), che l’ha portata ad un triumvirato strategico con Israele e Grecia sotto l’ombrello Usa, sia perché è ponte naturale verso Gaza in queste settimane così drammatiche. Qui ...