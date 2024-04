Cina | Shandong | veicoli merci nel porto di Yantai 2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 aprile 2024), 02 apr – (Xinhua) –comali da esportare entrano in una nave ro-ro nell’area della baia di Zhifu deldi, nella provincia orientale cinese dello, ieri primo aprile 2024. Negli ultimi anni, ilha intensificato gli sforzi per costruire un hub logistico per questicon i suoi unici vantaggi geologici. Ad oggi ha aperto 14 linee logistiche globali perche raggiungono piu’ di 30 Paesi e regioni. Il volume di movimentazione multimodale deidelha raggiunto 174.000 unita’ nel primo trimestre del 2024, con un aumento del 25,1% rispetto allo stesso periodo del 2023. (Xin) ...