Cina | NSFC ha stanziato 31 mld yuan per la ricerca nel 2023

(Di martedì 2 aprile 2024) Pechino, 02 apr – (Xinhua) – La National Natural Science Foundation of China (), una delle principali fonti di finanziamento nazionali per ladi base e l’esplorazione di frontiera, ha finanziato oltre 52.000 programmi nel, con un investimento totale di oltre 31,8 miliardi di(4,48 miliardi di dollari). I dati sono stati pubblicati durante una recente riunione del comitato della fondazione. Dou Xiankang, a capo della, ha dichiarato che nel 2024 la fondazione si concentrera’ sulla promozione dell’originalita’ e dell’esplorazione senza restrizioni. Saranno compiuti sforzi per migliorare continuamente il sistema di finanziamento dei talenti, rafforzare la gestione dei fondi per ladi base applicata e istituire un dipartimento per il ...