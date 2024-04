Cina | importante giacimento di gas di scisto attiva 33 nuovi pozzi a gen-mar

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 aprile 2024) Chongqing, 02 apr – (Xinhua) – Ildi gas didi Fuling, nella municipalita’ sud-occidentale cinese di Chongqing, ha messo in funzione 33nel primo trimestre di quest’anno, con un aumento del 50% rispetto all’anno scorso, secondo la filiale di Fuling della Sinopec Jianghan Oilfield, il suo sviluppatore. Ilha prodotto 1,819 miliardi di metri cubi di gas durante il periodo, di cui 1,745 miliardi di metri cubi sono stati venduti, secondo lo sviluppatore. Primodi gas disu larga scala del Paese a entrare in fase di sviluppo commerciale nel 2014, Fuling e’ diventato una fonte di energia pulita per oltre 70 citta’ lungo la Cintura economica del fiume Yangtze in. (Xin) Agenzia Xinhua