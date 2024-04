Cina | chirurgo italiano partecipa a corso di formazione internazionale a Chengdu

(Di martedì 2 aprile 2024), 02 apr – (Xinhua) – Aha preso il via ildisulle tecniche di chirurgia mininvasiva, con 26 chirurginti provenienti da 13 Paesi, tra cui Italia, Ungheria, Thailandia e Russia. “Mi aspetto di imparare nuove tecniche sulla chirurgia mininvasiva del fegato, e cerchero’ di conoscere nuove persone e culture al, a cuino chirurgi provenienti da tutto il mondo”, ha riferito a Xinhua Paolo Ossola,astigiano del Cardinal Massaia, che spera di portare beneficio a un maggior numero di pazienti al suo ritorno in Italia. Ilcollaborera’ con dei colleghi per esplorare tecniche innovative per la cura e il ...

