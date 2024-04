Ciclista eroe si stacca durante la corsa per domare un cavallo imbizzarrito | ha salvato il gruppo

(Di martedì 2 aprile 2024) Scena inconsuetala prima tappa della Arden Challenge quando, a 10km dal traguardo, il belga Lars Daniels si è sfilato dalperunche galoppava pericolosamente vicino ai ciclisti. Un gesto immortalato dai video delle ammiraglie a seguito della gara: "Si fosseo investito dalle auto i danni sarebbero stati enormi per tutti".

Un nuovo polo culturale per il Chianti nelle ex Cantine Ricasoli. Tra vino, ciclismo e archeologia - Il progetto promosso dall’amministrazione di Gaiole in Chianti riunisce spazi espositivi dedicati alla storia e alle eccellenze del territorio, dagli Etruschi al vino, alla mitica Eroica ...artribune

Tre Valli Varesine – la storia in un libro - Tre Valli Varesine. Tra gli ospiti illustri, Michele Castelletti, presidente dell'Associazione Tre Valli Varesine, e Roberto Casnati, vicepresidente della Società Ciclistica Binda.varesepress.info