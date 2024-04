Ciclismo | si allungano i tempi di recupero per Cavendish

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Roma, 2 aprile 2024 – Che la stagione da poco cominciata, teoricamente l'ultima prima del ritiro, fosse destinata a essere travagliata era facilmente immaginabile, perché per Markl'ora del ritiro doveva scoccare lo scorso autunno. Tutti i piani erano cambiati dopo la caduta occorsa alla tappa 8 del Tour de France 2023, nella testa del corridore britannico quello buono per sorpassare il record di successi di Eddy Merckx. I due invece sono ancora appaiati a quota 34 frazioni vinte alla Grande Boucle e l'appuntamento per il nuovo tentativo per imporsi in solitaria a spese del più grande di tutti iè in programma il prossimo luglio, quandosarà al via dell'edizione storica che partirà da Firenze e si concluderà a Nizza: il problema, per il nativo dell'Isola di Man, è legato a una preparazione che procede con più ...