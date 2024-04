Ciclismo | riparte il Bicimparo Kinder Joy of Moving

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 2 aprile 2024) (Adnkronos) –il TourJoy of, che anche quest’anno vedrà impegnate, in stretta collaborazione, la Federazione Ciclistica Italiana e la Ferrero. Un’edizione, quella 2024, ancora più ricca di contenuti: partendo dal corretto uso della bicicletta per incentivare il movimento ed il gioco tra le giovani generazioni, quest’anno verranno affrontate anche importanti tematiche quali l’inclusione, l’ambiente e la sicurezza stradale, tema quest’ultimo, che tocca molto da vicino tutti gli utenti della strada che utilizzano le due ruote. A proposito di sicurezza stradale, il progetto potrà contare su un partner Istituzionale d’eccezione: la Polizia di Stato. Quest’anno il tour toccherà tutte le regioni Italiane e, come lo scorso anno, sarà seguito da uno staff di Tecnici di alto livello, tutti ...