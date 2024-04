Ciclismo | nonostante il meteo buona la presenza del pubblico lungo il percorso e all’arrivo Scatto vincente di Goretti per il memorial Pagni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) di Giorgio Grassi MONTEVARCHI Con una volata irresistibile Giorgio Braminiha messo in fila il primo gruppo di 30 corridori, sfrecciando sul traguardo di Viale Matteotti di Montevarchi, al termina di una gara massacrante, tra le salite e la costante pioggia, conquistando meritatamente la vittoria. L’atleta di Perugia ha quindici anni, ed è alle prime battute con la nuova categoria. "E’ stata una corsa durissima per le rampe e la battente pioggia. Sull’erta di Caposelvi ero un po’ indietro, ce l’ho messa tutta, sono salito in testa e nel vialone mi sembrava di volare", ha commentato il vincitore del TerzoRoberto. "Dedico questo mio successo importante al nonno Franco Brugnami che andava molto forte, ha corso con Bartali, Coppi,Magni, Anquetil e tanti altri campioni - ha subito aggiunto il vincitore - Ad una ...