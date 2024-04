Ciclismo | infortunio Cavendish | slitta il ritorno | possibile rientro al Giro di Turchia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 aprile 2024) Il ciclista britannico Markha rinviato ancora il suoalle corse a causa dei problemi di salute che lo hanno afflitto nell’ultimo periodo, in quella che dovrebbe essere la sua ultima stagione professionistica. Cannonball è lontano dalle corse dal 13 marzo, quando ha abbandonato la Milano-Torino, e sarebbe dovuto tornare mercoledì allo Scheldeprijs, l’vento belga che lo ha visto trionfare tre volte. Il suo Team Astana Qazaqstan ha invece annunciato che il suo programma di gare subirà alcune modifiche a causa della malattia e del successivo periodo di recupero. Le prossime gare in programma per il classe ’85 dell’Isola di Man sono ora ildinella seconda metà di aprile e ild’Ungheria a maggio. SportFace.