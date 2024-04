Ciak | si gira sulla Torre Guinigi | divieti di sosta e transito anche nella zona dei Fossi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) Lucca, 2 aprile 2024 – Dopo la breve pausa pasquale, la troupe del regista Peter Greenaway torna are il film in centro con Dustin Hoffman e Helen Hunt. Questa settimana sono infatti previste le riprese di alcune delle scene cruciali della pellicola “Tower Stories“: tra queste c’è sicuramente quella(che sarà per questo chiusa al pubblico oggi 2 e domani 3 aprile) e quella notturna prevista in via del Fossodello Stellario, dove sono stati già effettuati i sopralluoghi tecnici. “la produzione ha espresso la propria soddisfazione per l’esito della prima settimana di riprese e per lo spirito collaborativo – commenta l’assessore Remo Santini - . La cittadinanza sta infatti rispondendo in modo positivo a questo progetto ...