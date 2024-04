Chiusi nel ripostiglio da due banditi armati Rapina da 5mila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024) Un colpo daal punto Snai. Nella sera di venerdì, al centro scommesse di via Cesana e Villa 39, a Biassono, sono entrati duea volto copertodi pistola. I malviventi hanno chiuso in uni due addetti alla reception e sono andati a impadronirsi del denaro. Casse e cassaforte, hanno raggranellato una somma cospicua prima di darsi alla fuga. Una volta usciti dal locale, i due malviventi si sono dileguati apparentemente a piedi, verosimilmente c’era l’automobile di un complice ad attenderli nelle vicinanze per assicurargli di sparire il più velocemente possibile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Monza. Gli uomini agli ordini del maggiore Emanuele D’Onofri hanno cominciato immediatamente le indagini. Verranno analizzate anche le immagini ...