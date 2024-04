Chiude per una notte il tratto Calenzano-Firenze Nord sulla A1

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024), 2 aprile 2024 -autostrada A1 Milano-Napoli, per lavori di potenziamento e ammodernamento della segnaletica, dalle 23 di venerdì 5 alle 6 di sabato 6 aprile sarà chiuso ilcompreso traverso. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A11-Pisa, alla stazione di Prato Est.