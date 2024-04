Chiocciola | laghi e canali Scrigno di biodoversità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024) Sta per nascere una zona umida, con laghetti e cond’acqua, a salvaguardia della biodiversità, nell’area della “”, nel cuore del Parco Nord Milano, grazie ai fondi raccolti dal progetto di rigenerazione ambientale “Ri-Party-Amo”, ideato da Wwf, Intesa San Paolo e “Jova Beach Party 2022”. Arriverà, dunque, anche in questo settore del grande polmone verde intercomunale del Nord Milano, dove i filari dei tigli sono disposti a forma di spirale, l’ultima fase dell’accordo stipulato tra l’amministrazione comunale di Bresso e lo stesso Wwf per abbellire e potenziare il verde esistente nei territori cittadini dove ha appunto fatto tappa il tour di Jovanotti nell’estate del 2022: proprio l’aeroporto di Bresso fu, infatti, scelto come sede conclusiva del “Jova Beach Party”, il 10 settembre 2022, dove accorsero ben 55mila fan. Il progetto ...