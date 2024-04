Ex campionessa del mondo di pattinaggio , oggi fisioterapista dell’età evolutiva , Marisa Canafoglia aiuta i bambini a «scivolare» sui disturbi dello spettro autistico , correndo sui pattini in linea. ... (vanityfair)

Finisce l'era di Smart Fortwo, sogno per parcheggi impossibili - La campana era suonata già un anno fa, ma ora c'è una conferma ufficiale: la produzione di Smart "Fortwo", la biposto, sogno accarezzato o realizzato soprattutto da chi ha il problema del parcheggio ...ansa

Chi era Zahedi, il generale ucciso a Damasco da un raid di Israele - Da boia di Khamenei ad armiere di Hezbollah e riferimento delle milizie sciite tra Siria e Iraq. È il colpo più grande dall’uccisione di Soleimani ...corriere

Lotterie e spettacoli per donare un pasto a chi sta sotto le bombe - L'associazione monzese "Ti do una mano Onlus" continua a sostenere la Fondazione Pro Infanzia di Chernihiv con pasti caldi domenicali per i bisognosi, nonostante la guerra in corso in Ucraina. Il sost ...ilgiorno