Chi è Pietro Albano | il compagno di Ida Di Filippo di Casa a prima vista

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 2 aprile 2024), nato nel 1990 a Siano, in provincia di Salerno è un infermiere e attualmente è ildell’agente immobiliare più nota del piccolo schermo, Ida Di, conduttrice su Real Time del programmalavora presso l’ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano dal 2018. Il trasferimento nel capoluogo lombardo della coppia è avvenuto proprio in occasione del concorso vinto dall’uomo e in qualche modo ha contribuito all’avvio della carriera televisiva di Ida. Laureato all’Università dell’Aquila,lavora in ambito sanitario da diverso tempo. E come tanti altri colleghi ha vissuto inlinea la pandemia di COVID-19 del 2020. Proprio il 10 marzo del 2020, nel pieno della crisi ...