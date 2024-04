Chi è Mario Verona del Trono Over di Uomini e donne? Età

Anche oggi, lunedì di Pasquetta (ma anche pesce d’aprile) negli studi di Uomini e Donne si sono registrate le nuove puntate del fortunato dating show di Maria De Filippi, in onda da oltre 20 ... (isaechia)

Oltre a registrare nel giorno di Pasqua (QUI quello che è accaduto ieri) Maria De Filippi ha registrato una nuova puntata di Uomini e Donne anche nel giorno di Pasquetta, lunedì 1° aprile 2024. In ... (tvpertutti)

Giuseppe Remuzzi: «No ai brevetti sui farmaci. La ricerca venga condivisa» - Il nefrologo e la medaglia all’Istituto Mario Negri: «Il fine è solo la cura del malato». La scelta dell’ente: «È stata quella di operare per una politica dei medicinali non basata sul ritorno economi ...corriere

U&D, spoiler registrazione 1/04: Tina non crede a Mario e lo critica, esterne per Daniele - Mario ha detto di essere innamorato di Ida ma l'opinionista pensa che non sia sincero, mentre il tronista è uscito con Gaia e Valery ...it.blastingnews

Super Mario Bros. Wonder: il futuro del 2D raccontato da Nintendo - Durante la Game Developers Conference 2024, Takashi Tezuka di Nintendo ha raccontato i retroscena dello sviluppo di Super Mario Bros. Wonder.multiplayer