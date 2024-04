Chi è l’anti-Erdogan Imprenditore stakanovista | Correrò alle presidenziali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) ISTANBUL Chi lo vota lo considera la nuova speranza per la Turchia moderna. I suoi detrattori, che non mancano, lo accusano di avere un’ambizione sfrenata, di saper fare politica solo con i social network e, soprattutto, di copiare quel Recep Tayyipche sogna tanto di battere. Ma Ekrem Imamoglu, 52 anni, è uno che tira dritto per la sua strada e non perde tempo, anche perché tutto quello che ha lo passa a lavorare. Le cronache raccontano che sia uno. In ufficio arriva intorno6 del mattino e non se ne va fino a tarda sera. Proprio chi lo conosce bene, pensa che la dedizione alla politica e l’onestà siano le sue doti migliori. In realtà, ci sono due cose nelle quali Imamoglu edsi somigliano: vengono entrambi dal Mar Nero e sono entrambi due calciatori mancati. Nel resto però ...