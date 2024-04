Chi è Giovanni Manna Forlì, Lugano, Inter, Juve: la credibilità se l'è guadagnata sul campo - Giovanni Manna nuovo direttore sportivo del Napoli La notizia è di oggi e trova conferma attraverso molteplici fonti. A raccontare chi è Manna, il ds della Juventus, ci ha pensato Calcio e Finanza, ...msn

Chi è Giovanni Manna, il dirigente della Juve che De Laurentiis ha scelto come nuovo ds al Napoli - È Giovanni Manna l'uomo scelto da Aurelio De Laurentiis per la rifondazione tecnica del Napoli. Il dirigente della Juventus è il primo collaboratore di Cristiano Giuntoli in bianconero, è l'anima e il ...fanpage

Show in Svizzera e alla Next Gen alla Juve: tutto su Manna, ds scelto da ADL - Manna in Svizzera aveva centrato due volte l’Europa League con un budget modesto, nella Juventus in questi anni ha saputo rendere funzionale la sua attenzione sulle categorie inferiori alle conoscenze ...tuttonapoli