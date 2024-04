Chelsea – Manchester United – probabili formazioni

(Di martedì 2 aprile 2024) Due giganti della Premier League in crisi e sotto pressione, che rischiano di non raggiungere i rispettivi obiettivi europei, si affronteranno giovedì 4 aprile sera, quando ilospiterà ila Stamford Bridge. I londinesi cercheranno la rivincita contro i Red Devils dopo la sconfitta per 2-1 all’Old Trafford a dicembre. Il calcio di inizio diè previsto alle 21:15 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreIlha subito un nuovo colpo nel tentativo di assicurarsi il calcio europeo per la prossima stagione, dopo essere stato rimontato due volte e aver pareggiato 2-2 in casa contro i ...

Chelsea-Manchester United: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - Allo Stamford Bridge, per la 30ª giornata di Premier League - in turno infrasettimanale - il Chelsea ospita il Manchester United. I Blues sono notevolmente.calciomercato

La Premier League subito in campo, in posticipo Chelsea – Man United - In Gran Bretagna si ritorna in sole quarantotto ore in campo per una nuova giornata di Premier League. Calendario posizionato su gara trentuno in un menù distribuito su tre giorni a “intermezzo” di du ...football-magazine

Chelsea-Man Utd: orario, dove vederla in TV, probabili formazioni, pronostico - Scontro tra due delusioni della stagione. Allo Stamford Bridge, per la 30ª giornata di Premier League - in turno infrasettimanale - il Chelsea ospita il Manchester United. Le due formazioni hanno iniz ...90min