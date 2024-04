Che il Green Deal si fotta! La natura | intanto | sta presentando il conto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Nella porzione d’Africa dove abbiamo avuto origine le condizioni climatiche ci permettono ancora di vivere seminudi. La, madre nei climi caldi, è per noi matrigna in quelli freddi, ma l’abbiamo addomesticata, colonizzando tutto il pianeta. Espandendoci, abbiamo affrontato climi ostili, ci siamo coperti di pelli, abbiamo imparato a accendere il fuoco per riscaldalci e cuocere il cibo, abitando prima grotte e capanne, e poi case in muratura. Il dominio sullaè stato esercitato tagliando le foreste per far posto a coltivazioni e pascoli, convogliando e raccogliendo l’acqua; la pesca artigianale è diventata industriale, così come l’allevamento del bestiame, per soddisfare le necessità di numeri sempre crescenti di umani. Negli ultimi duecento anni il progresso tecnologico ha migliorato e allungato l’esistanza di moltissimi umani che, oggi, ...