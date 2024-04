ChatGPT ora può essere usato anche senza un account

(Di martedì 2 aprile 2024) Le risposte saranno un po’ più “prudenti” su certi temi e non ci sarà la cronologia delle chat, ma ora si può chattare confare login....

La versione gratuita del chatbot di OpenAI non richiede più necessariamente di autenticarsi per utilizzarlo (wired)

OPPO Reno11 F 5G è disponibile da oggi in Italia! Prezzo e promo di lancio - OPPO Reno11 F 5G è disponibile da oggi in Italia. Il device offre un display AMOLED Borderless 120Hz, tripla fotocamera da 64MP e promozione con sostituzione gratuita della batteria fino al 4° anno.hwupgrade

Un supercomputer da 100 miliardi di dollari, Microsoft e OpenAI lo hanno chiamato “Stargate” - Il supercomputer sarà finanziato da Redmond, accelererà lo sviluppo di nuovi modelli di AI e potrebbe essere operativo entro la fine del 2028.key4biz

ChatGPT si usa senza account, tutti devono provare AI - Oltre 100 milioni di persone in 185 stati usano ChatGPT ogni settimana: i dati arrivano direttamente da OpenAI nel comunicato che annuncia per la prima volta la possibilità per chiunque di iniziare a ...macitynet