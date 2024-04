Cesare Marretti apre a Bologna con un bistrot vegetale finalmente Ecco come si mangia da Marrett

(Di martedì 2 aprile 2024) Nella terra del ragù e delle mortadelle in molti sentono la mancanza di locali alternativi di buona qualità., chef talentuoso e irriverente, assolve al compito con una nuova insegna che promette “50% vegano, 50% vegetariano, 100%…”. Aperto dalle 8 del mattino fino a mezzanotte, il suo “Alimentari con cucina” sforna tutte le mattine 3 tipi di pane: al cioccolato (la grande novità che combina piacevolmente dolce-salato), pitta 100% integrale con farina di saragolla e farro monococco, e sfilatino “briosciato”. Tutte le farine impiegate provengono dai 3 ettari dell’azienda agricola di proprietà a Pianoro. La colazione con la pasticceria vegana e vegetariana è accompagnata da un’ampia scelta di caffetteria, sia convenzionale che non: si va dal cappuccino alla soia con base di castagne fino al ...

Ristoranti vegetariani e vegani a Bologna: la novità è il locale di Marretti - Da Marrét si può fare anche colazione, per i panini veggie c’è Flower Burger. Clorofilla non passa mai di moda, gli indirizzi per provare i laboratori di cucina ...ilrestodelcarlino

Bologna, Cesare Marretti apre Marrètt: il nuovo ristorante con cucina vegetariana e vegana - In via Urbana, negli spazi già occupati fino a due anni fa. In cucina Andrea Guida, 31 anni, che lavora con lo chef toscano da 12 anni: «Il cibo del futuro è vegetariano» ...corrieredibologna.corriere