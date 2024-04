Cellole e Baia Domizia scelte come set cinematografico

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 2 aprile 2024). Il Comune diè lieto di annunciare che è stato sceltolocation per le riprese del film “L’Algoritmo della Felicità“. Le riprese si svolgeranno ae adal 14 al 27 Maggio 2024. Una conferenza stampa ufficiale con il regista Brando Improta si terrà domani, 3 Aprile, presso l’Aula Consiliare. I casting inizieranno nello stesso pomeriggio, offrendo ai cittadini dil’opportunità di partecipareattori in questo emozionante progetto. Il film avrà una copertura nazionale e parteciperà ai principali festival internazionali del cinema l’anno prossimo. “Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per valorizzare la nostra terra e aumentare ulteriormente il profilo della ...