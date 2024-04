Cecilia Rodriguez | Ignazio confessa tutto | ecco cosa la rende veramente felice

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 2 aprile 2024)Moser ha rivelato ai follower che: dalla foto mostrata sui social non ci sono dubbi.Moser sono insieme dal 2017: si sono incontrati per la prima volta nella casa del Grande Fratello. Allora scattò la scintilla e dopo la fine del reality, non si sono più separati.Moser, arriva la rivelazione su(cityrumors.it)Sono passati circa 7 anni dall’inizio della loro bellissima storia d’amore e oggi sono pronti al grande passo. L’ex ciclista aveva fatto nel 2022 la proposta di matrimonio alla sua amata, ricevendo in risposta un bel sì. Solo che, a causa di alcuni inconvenienti, non sono riusciti a ...