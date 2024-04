Cavallo galoppa lungo la carreggiata | drammatico scontro sulla Pontina

(Di martedì 2 aprile 2024) Pubblicato il 2 Aprile, 2024 Una tragedia per fortuna solo sfiorata nella notte quando unha invaso ladella viacausando un grave incidente. Loall’altezza del centro commerciale Aprilia due in direzione Latina. L’animale, evidentemente sfuggito al controllo del proprietario, stavandol’arteria quando è stato colpito non da una , ma da ben due auto che procedevano verso il capoluogo. L’impatto, a forte velocità, ha dilaniato l’animale e causato il ferimento del conducente di una delle due auto coinvolte. Come detto, fortunatamente la persona non ha riportato conseguenze serie. Soccorso dall’ambulanza del 118, è stato portato in ospedale per accertamenti. Sono stati poi gli agenti della Polizia Stradale ad occuparsi dei rilievi ...

