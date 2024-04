Cava | sfregio al nuovo Parco Urbano | distrutta porta servizi igienici

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 2 aprile 2024) Non c’è stato nemmeno il tempo di inaugurare la nuova infrastruttura. Ade’ Tirreni, infatti, il primo lotto deldi corso Principe Amedeo ha subito unoda alcuni vandali della zona. Ilè stato inaugurato appena sabato scorso, nel corso della vigilia di Pasqua. A rire l’atto riprovevole è il quotidiano “La Città“, oggi in edicola. Secondo quanto ricostruito relativamente all’accaduto, i vandali sono entrati in azione distruggendo ladi entrata dei, per l’esattezza la parte inferiore, presumibilmente con un calcio o con qualche corpo contundente. Un atto di inciviltà consumatosi, presumibilmente, nella notte di Pasqua ed il lunedì in Albis. La struttura era stata ...