Catania-Padova | le formazioni ufficiali | Cicerello e Cianci dal 1'

(Di martedì 2 aprile 2024)(3-5-2): Albertoni; Castellini, Monaco, Celli; Bouah, Peralta, Quaini, Zammarini, Cicerelli;, Di Carmine. All. Zeoliin...

La diretta testuale di Catania-Padova , match dello stadio Massimino valevole per la finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C 2023 / 2024 . E’ tutto pronto per l’ultimo atto della competizione ... (sportface)

L’Ufficio Stampa del Catania FC, comunica che: L’allenatore del Catania Michele Zeoli ha convocato ventidue calciatori in vista della sfida al Padova , in programma stasera con inizio alle ore 20.30 ... (laprimapagina)

Finale Coppa Italia Serie C: Catania-Padova LIVE dalle 20.30 - La partita decisiva, il momento tanto atteso. A partire dalle ore 20.30, il Catania di Michele Zeoli affronterà il Padova di Vincenzo Torrente, in una sfida valida.calciomercato

LIVE Catania-Padova - Allo stadio “Massimino” (a porte chiuse) dalle ore 20.30 protagoniste Catania e Padova, gara valevole per il ritorno della finale (andata 2-1 per i veneti) di Coppa Italia Serie C. Di seguito risultat ...goalsicilia

Catania, questa sera in tribuna anche patron Pelligra - Il patron del Catania, Ross Pelligra, questa sera sarà presente allo stadio "Massimino" per la finale di ritorno di Coppa Italia Serie C contro il Padova. L'auspicio del magnate italo-australiano è ...tuttoc