Casucci | folla a Napoli? Offrire ai turisti nuove destinazioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“è una città che attrae moltima stiamo lavorando anche insieme al Comune perin Campania, per una maggiore distribuzione territoriale e evitare assembramenti nel capoluogo”. Così Felice, assessore al turismo della Regione Campania, spiega un percorso di turismo migliore e più sostenibile per un territorio che richiama sempre più visitatori da tutto il mondo.ne parlerà alla IX edizione nazionale di “Meet Forum – Il Turismo sostenibile”, che si terrà adomani e dopodomani nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa con il patrocinio della Commissione Europea. L’assessore parte dalle iniziative che la Regione sta mettendo in atto a partire dal dialogo “che ...