Cassa Lombarda | la raccolta 2023 cresce dell’8%

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 2 aprile 2024) Milano. Nel, la boutique di Private Banking attiva da oltre un secolo nel panorama bancario italiano, registra un andamento commerciale positivo e conferma il trend di crescita delle masse, grazie alla capacità di rispondere alle diverse esigenze dei clienti con una logica di servizio olistico e ad alta personalizzazione, interpretando attentamente l’evoluzione e le opportunità dei mercati finanziari. I risultati per l’anno appena concluso evidenziano masse complessive per 5,5 miliardi di euro (in aumentorispetto al 2022), di cui 2,9 miliardi di euro afferenti al risparmio gestito e alla consulenza evoluta. Per il 2024 è previsto un target di crescita per le masse pari a circa 450 milioni di euro, attraverso un percorso di crescita interna e di reclutamento mirato e selettivo. Paolo ...