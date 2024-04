Caso Vaccini | la Procura europea indaga sui messaggi tra la presidente della Commissione Ue von der Leyen e l’ad di Pfizer Bourla

La Procura di Vicenza ha richiesto il processo per la cantante Madame e per la tennista Camila Giorgi per il caso dei falsi vaccini anti Covid (notizie.virgilio)

Von der Leyen sotto attacco per il ‘Pfizergate’: Caso non nuovo, ma rispolverato per la campagna elettorale - Bruxelles - Contratti inaccessibili, informazioni non condivise, accesso a messaggini di testo impossibili perché molti SMS sarebbero anche andati distrutti.eunews

Chiò (Città della salute): "In 1/3 dei casi di Sla disfagia sintomo d’esordio. Pellicola orodispersibile notevole passo aventi" - “Nel tempo 70-80% delle persone con sclerosi laterale amiotrofica ha problemi a deglutire, con conseguenze nutrizionali e terapeutiche. Pillole ...stream24.ilsole24ore

Nuovi guai per von der Leyen: la procura europea indaga sulle sue trattative con Pfizer per i Vaccini Covid - Negli ultimi mesi gli investigatori della Procura europea (Eppo) hanno preso il posto dei procuratori belgi nelle indagini sulle accuse di illecito penale in relazione alle trattative sui Vaccini tra ...repubblica