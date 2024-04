Caso Salis | governo Ungheria avverte | “Nessuna richiesta dell’Italia faciliterà la difesa”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 2 aprile 2024) Il portavoce Kovacs: "Nessun gruppo di estrema sinistra deve considerarci come ring" "diretta delitaliano (o di qualsiasi media) alungherese renderà più facile ladelperché il, come in ogni altra democrazia moderna, non ha controllo dei tribunali". E' l'avvertimento che arriva dal portavoce del