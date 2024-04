Caso Cospito | quattro parlamentari Pd ammessi parte civile al processo a carico di Delmastro

(Di martedì 2 aprile 2024) Idel Partito democratico, Debora Serracchiani, Walter Verini, Andrea Orlando e Silvio Lai, sono statidal tribunale di Roma comenelin cui è imputato il sottosegretario alla Giustizia Andreadelle Vedove. Idel Pd Serracchiani, Verini, Orlando e Lainelin cui è imputatoCome è noto, l’accusa contestata al sottosegretarioè quella di rivelazione di segreto d’ufficio nell’ambito della vicenda. La prossima udienza è stata fissata per il 12 giugno. Il tribunale ha ammesso anche le liste testimoniali presentate dalle parti. Tra ...

