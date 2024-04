Carta d’identità elettronica – Nel week-end 6 e 7 nuovo Open day con prenotazione nei Municipi VIII e XV | negli ex Pit ed in via Petroselli 52

Carta d’identità elettronica , tutte le informazioni per l’ open Day del prossimo 6 e 7 aprile : dove poter aggiornare il documento. Carta d’identità elettronica tornano gli open day a Roma – ... (ilcorrieredellacitta)

Civitavecchia, 25 marzo 2024– “Esprimo la mia soddisfazione per l’approvazione in Giunta della delibera che consente alle persone senza fissa dimora di ottenere la carta d’identità”. Così, in una ... (ilfaroonline)