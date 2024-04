Carrarese | avanti così Il terzo posto è blindato Ma occhio alle trappole A cominciare da Recanati

(Di martedì 2 aprile 2024) Vacanze pasquali ridotte al minimo per lache torna adnarsi oggi pomeriggio dopo tre giorni di riposo. Nel mirino c’è la trasferta didi domenica prossima in programmaore 16.15. L’ultimo successo col Perugia in casa azzurra ha contribuito a caricare ulteriormente tutto l’ambiente mettendo una grossa ipoteca sul. Adesso i punti di vantaggio in classifica sul Grifo sono diventati 5 o meglio 6 visto che a parità di punti laè in vantaggio negli scontri diretti. In queste ultime 4 gare di campionato, comunque, i marmiferi non possono e non vogliono abbassare la guardia anche perché un altro loro obiettivo è quello di finire la regular season come migliore terza di tutti i gironi, piazzamento che consentirebbe di giocare ...

Carpi, finale già visto. Ravenna come la Carrarese - Il testa a testa in cinque giornate per conquistare la Lega Pro ha un precedente. Tredici anni fa nella vecchia C2 i biancorossi se la giocarono con i toscani.ilrestodelcarlino

La 34ª giornata. Sprintano Entella,. Juve e Sestri Levante - Il Cesena conquista la Serie B con quattro giornate d'anticipo, mentre Juventus Next Gen e Virtus Entella si concentrano sui playoff. Sestri Levante si rimette in corsa per gli spareggi promozione. An ...msn

Lucchese corsara a Pesaro, è volata finale per i playoff - Analizziamo la vittoria dei rossoneri per 3 a 1 sul campo della Vis Pesaro. E' stata anche l'undecima vittoria stagionale per la squadra di Giorgio Gorgone. La classifica resta molto fluida ma tiene l ...noitv