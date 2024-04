Carlo III riappare a Windsor dopo le prime cure anti cancro William e Kate ancora assenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Sorride. Saluta. Ringrazia.IIIin pubblico per la prima volta dalla diagnosi diche lo ha costretto da settimane, tra terapie e riposo, a ridurre drasticamente i suoi impegni. L’aspetto è buono, energia e umore sembrano incoraggi, mentre all’uscita della funzione di Pasqua celebrata nella cappella di San Giorgio alo attendono i sudditi: lui si ferma e sembra davvero grato per l’affetto con cui qualcuno lo esorta ad andare "avcon forza", perché gli ultimi mesi non sono stati i più facili a Palazzo e schiarite vere non se ne vedono, come ricorda l’assenza dinelle celebrazioni pasquali al Castello. Accanto ac’è la regina Camilla naturalmente, ma attorno ...