Carlo III | la prima uscita dopo il cancro Come è andata

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 2 aprile 2024) I primi scatti del Re È stata una Pasqua insolita quella che ha vissuto la Royal Family Inglese.III, però, è tornato a farsi vedere per lavolta in pubblicol’annuncio del tumore. Una apparizione pubblica, approvata dai medici, che però ha rincuorato gli inglesi in un momento di debolezza e fragilità della corona. ReIII ha preso parte alla messa di Pasqua presso la Cappella di San Giorgio a Windsor. Vestito di scuro è apparso tranquillo, sorridente e ha stretto qualche mano mentre scendeva dall’auto insieme alla moglie, la regina Camilla.prevedibile non erano presenti, invece, William e Kate. Quest’ultima da qualche settimana ha annunciato di avere un tumore e sta affrontando le cure del caso. Si era parlato di un ritorno ai suoi doveriPasqua ma non ...