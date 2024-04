Carlo Conti non chiude la porta a Sanremo 2025

(Di martedì 2 aprile 2024)(US Rai) “No, ne ho fatti tre, uno più bello dell’altro, mi bastano quelli“. Così diceva, meno di un mese fa,in merito ad una sua conduzione del Festival dial posto di Amadeus. Parole dalle quale oggi il conduttore toscano sembra prendere indirettamente le distanze, aprendo ad un suo possibile ritorno in veste di conduttore e direttore artistico della kermesse canora, che ha guidato dal 2015 al 2017. “Voglio fare un ragionamento chiaro e semplice. Se l’azienda mi dovesse chiedere di fare, che sia oggi, fra un mese o fra tre anni, o se me lo avesse già chiesto, mi metterei seduto a un tavolino per capire se ho le energie e l’orecchio moderno per scegliere le canzoni, che sono la cosa più imnte“ ha ...

