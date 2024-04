La novità da non perdere su Alessia Marcuzzi , condurrà un programma in prima serata su Rai Uno in coppia con Carlo Conti . Tutte le info. Grandi novità in arrivo dal mondo della televisione, su Rai ... (cityrumors)

È tutto pronto per il ritorno in prima serata su Rai1 de “I Migliori Anni ”, il varietà ideato e condotto da Carlo Conti giunto alla decima edizione. Il conduttore è ospite al talk FqLife mercoledì ... (ilfattoquotidiano)

Carlo Conti nega di avere rifiutato Sanremo 2025: “Se Rai me lo chiederà, ci ragionerò” - Carlo Conti nega di avere rifiutato di condurre la prossima edizione del Festival di Sanremo: “Se la Rai dovesse chiedermelo, capirò se ho l’orecchio ...fanpage

Conti, Sanremo Se Rai me lo chiedesse, capirei se ho le energie - Se l'azienda mi dovesse chiedere di fare Sanremo, che sia oggi, fra un mese o fra tre anni, o se me lo avesse già chiesto, mi metterei seduto a un tavolino per capire se ho le energie e l'orecchio ...ansa

Carlo Conti: “Io a Sanremo Ci vuole orecchio, non so se il mio funziona ancora. Il Festival è cambiato, vince la scelta musicale” - Il conduttore, tra i più papabili per la prossima edizione della gara all’Ariston, torna in tv da sabato 6 aprile con ‘I migliori anni’. La sfida con ‘Amici’ ...repubblica