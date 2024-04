Carlo Conti a Sanremo 2025 | porte aperte per la conduzione dopo Amadeus

(Di martedì 2 aprile 2024) In un primo momento aveva declinato qualsiasi ipotesi, ma adesso sembra riaprire lealla possibilità di tornare alla. Saràil conduttore del Festival di? Il noto volto televisivo, intervistato dal settimanale Chi, sembra decisamente aperto ad un ritorno sul palco del teatro Aristonaver espresso inizialmente la sua soddisfazione per le tre edizioni già presentate.ha dichiarato di essere disposto a sedersi a un tavolino con la Rai e gli organizzatori della kermesse per valutare la sua partecipazione, sottolineando l'importanza di avere le energie e l'orecchio moderno per selezionare le canzoni, elemento fondamentale per il successo della manifestazione. Tuttavia, ha anche espresso rispetto verso ...

