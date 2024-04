Carla Bruni si confessa | “L’alcol? Non ho la moderazione | non è nata con me”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 2 aprile 2024) Pubblicato il 2 Aprile, 2024senza rete. L'ex premier dame di Francia si è lasciata andare a confidenze sulla vita privata che potrebbero lasciare spiazzati, soprattutto se si pensa al ruolo che ha avuto quando il marito Nicolas Sarkozy era il leader del Paese transalpino. L'ex modella sarà la protagonista della puntata di Belve che andrà in onda stasera su Rai 2. "Un ruolo interessante, un'occasione unica…certo non lo vivrei tutti i giorni, sono felice che sia finito", hato a Francesca Fagnani, rispondendo alla domanda sull'eventuale nostalgia per il ruolo avuto accanto al marito. Anzi, quando non è stato rieletto ha esultato… "Sì, pregavo proprio che non fosse più il presidente della Repubblica, stiamo molto meglio adesso".