Carla Bruni ospite a Belve confessa | “Ho problemi di dipendenze da quando ero piccola”

(Di martedì 2 aprile 2024) La cantante ed ex modella,, saràin tv per la prima puntata di, il noto programma di interviste condotto da Francesca Fagnani. La moglie dell’ex presidente francese Sarkozy si è raccontata senza filtri,ndo le sue più intime fragilità.: il problema con l’alcol “Ci eravamo ripromesse di vederci davanti ad L'articolo proviene da Il Difforme.

Carla Bruni ospite del Festival dei Due mondi di Spoleto - Carla Bruni sarà ospite "straordinaria" della prossima edizione del Festival dei Due mondi di Spoleto dove sarà interprete di un concerto al teatro Romano venerdì 5 luglio alle 22. (ANSA) ...ansa

“Belve 2024”, Loredana Bertè: «Il mio ex marito Bjorn Borg preferiva la cocaina a me» - Diverse le rivelazioni, per esempio Carla Bruni non ne può più della sorella Valeria che mette in scena la famglia: «Mi sento usata» ...iodonna

Salvini a Belve: «Meloni gioca a burraco con la mia fidanzata. Vannacci alle europee Ci stiamo ragionando» - «Io penso di avere ancora tanto da dare, ho voglia, idee, tempo...Poi persone in gamba ce ne sono, ma li lascio aspettare un attimo». Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini, ospite della trasm ...msn