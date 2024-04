Carambola Coinvolge Quattro Auto sull' Autostrada | Aggiornamenti sul Traffico

(Di martedì 2 aprile 2024) Teramo - Attualmente, sul tratto dell'strada A/14 Bologna-Taranto interessato, precisamente tra Teramo e Val Vibrata in direzione Ancona, ilè stato deviato su tutte le corsie disponibili. Si segnalano code a tratti. Questa mattina, poco prima delle ore 12, si è verificato un incidente sul trattostradale menzionato,ndoveicoli. Fortunatamente, si registrano solo feriti lievi. Al km 329, luogo dell'incidente, sono intervenuti rapidamente i soccorsi, i meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara distrade per l’Italia. Attualmente, ilè bloccato in direzione Ancona, con una coda di circa 6 chilometri. leggi tutto

